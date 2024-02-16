Alanya Oba Stadyumu'nun zemini pırıl pırıl

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ( TFF), kötü zemini olan stadyumlar için harekete geçti. Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması yönünde talimat gönderen TFF, stadyumların zeminleri istenilen düzeye gelmediği takdirde statların maçlara kapatılacağını belirtti. Trendyol Süper Lig takımı Ankaragücü ve Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zeminin kötü olmasının sebebi ise belli oldu. Sözcü Gazetesi'nin iddiasına göre; Eryaman Stadyumu'nun zemininin kötü olmasındaki ana etken "Gübre". Sözcü'de yer alan habere göre; stadyumlarından sorumlu olan Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile kullanım sahibi olan kulüpler, fiyatların fahiş olmasından dolayı bakımları aksatıyor. Kulüpler, yerden ısıtmalı stadyumlarda doğalgaz faturasının fazla gelmesinden dolayı gece vanayı kapatıyor ve çimin bakımını da durdurmuş oluyor. Yerden ısıtmalı zeminlerde doğalgaz vanasının kapalı olması çim bakımını durdurur ve çimin ölmesini sağlar. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim uzmanının raporuna göre, Premier Lig ayarında zeminlere sahip olmak için yılda 3 milyon TL'lik harcama yapılması gerekiyor.

"SAHADA SIKINTI YOK"



Son günlerde gündemden düşmeyen stadyum zeminleri konusunda Corendon Alanyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Oba Stadyumu'nun çimleri ise adeta göz kamaştırıyor. Alanya'nın ılıman ikliminden dolayı zarar görmeyen zeminin Alanya Belediye Spor Müdürlüğü ekipleri tarafından devamlı bakımı yapılarak en üst seviyede tutuluyor. Yeni Alanya'nın ulaştığı Oba Stadyumu yetkilileri, sahanın zemini ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi