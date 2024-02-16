Mehmet Şahin'den Alanyaspor'a 'Hilton' sözü

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Alanya'nın Süper Lig'deki gururu Corendon Alanyaspor Kulübü'nü ziyaretinde müjde verdi.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşıladığı Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Corendon Alanyaspor olarak herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğu yerdeyiz. Alanyaspor, bütün siyasetçilerin ve Alanya halkının topyekün taraftar olabileceği bir kulüptür. Bugün de belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Şahin kulübümüzü ziyarete geldi. Kendisi kulübümüzün ne kadar zorluklar çektiğini ve güçlükle ayakta durduğunu bilenlerden birisidir. Bazen 'Kulübümüze yeterince sahip çıkılmıyor' diye haklı olarak sitem ediyoruz. Süper Lig’de kulüp yönetmek kolay değil. Sorunlarımızdan birincisi Alanya'nın yeterince kulübüne sahip çıkamaması, ikincisi ve en önemlisi sabit gelir kaynaklarının yok denecek kadar az olması. Bu problemleri çözemezsek Alanyaspor’un uzun yıllar boyu Süper Lig’de kalma şansı hiç yok. Mutlaka Corendon Alanyaspor ile ilgili Sayın Mehmet Şahin’in projeleri ve fikirleri de vardır. Tekrar kendisine ve ekibine ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi.



ŞAHİN: ALANYASPOR GURURUMUZDUR



İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ise, Corendon Alanyaspor’un vizyon ve tanıtım açısından da Alanya için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Alanyasporumuzun sadece ekonomik değil tanıtım açısından da şehrimize çok büyük katkısı var. Her zaman dediğimiz gibi Alanyaspor bizim gururumuzdur. Alanyaspor’un değerli yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Gerçekten zor bir görev. Bir çok maç kazanırsın, bir maç kaybedersin, tepki görürsün ama hangi şartlar altında bu geminin yürüdüğü pek bilinmez. Bu konuda başkanıma gerçekten katılıyorum. Alanyaspor’un sabit gelir kaynaklarının olması gerekir. Söz veriyorum, hep birlikte Alanyasporumuza sabit bir gelir kaynağı oluşturacağız. Damlataş Eğlence Merkezi’nin (DEMAŞ) bulunduğu bölgeyi, Alanyamızın da ihtiyaç duyduğu marka otel 'Hilton' yaparak, gelirini Alanyaspor’a vereceğiz. Alanyasporumuz bizim için çok önemli ve gereken her şeyi yapacağız. Başka sabit gelir kaynakları ile de Alanyamızın en büyük markası Alanyasporumuzu destekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi