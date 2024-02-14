Survivor Adem'in Acun Ilıcalı'dan istedikleri dudak uçuklattı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Avatar Atakan, Sema ve Hilmicem'in dahil olduğu yarışmada hayranları Adem Kılıçcı'yı da görmek istedi. Acun Ilıcalı'nın Kılıçcı'ya teklif götürdüğü ancak taleplerinden dolayı anlaşamadıkları iddia edildi.
YARIŞMAYA 4 KEZ KATILMIŞTI
Acun Ilıcalı, Kılıçcı'ya Survivor All Star mücadele etmesi için teklifte bulundu. Teklife sıcak bakmayan Kılıçcı, Ilıcalı'ya iki şart sundu. Kılıçcı'nın Ilıcalı'dan ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği ileri sürüldü.
Adem Kılıçcı 2017, 2018, 2019 ve 2022 All Star'da mücadele etmişti. Kılıçcı, 2018 yılında Nagihan Karadere ile finale kalarak birinci olmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.