14 Şub 2024 - 19:10- Magazin G:

Survivor Adem'in Acun Ilıcalı'dan istedikleri dudak uçuklattı

ABONE OL Google News Sayfamız

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a katılma teklifinde bulunduğu Adem Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'lik ev istediği iddia edildi

Survivor Adem'in Acun Ilıcalı'dan istedikleri dudak uçuklattı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Avatar Atakan, Sema ve Hilmicem'in dahil olduğu yarışmada hayranları Adem Kılıçcı'yı da görmek istedi. Acun Ilıcalı'nın Kılıçcı'ya teklif götürdüğü ancak taleplerinden dolayı anlaşamadıkları iddia edildi.

YARIŞMAYA 4 KEZ KATILMIŞTI

Acun Ilıcalı, Kılıçcı'ya Survivor All Star mücadele etmesi için teklifte bulundu. Teklife sıcak bakmayan Kılıçcı, Ilıcalı'ya iki şart sundu. Kılıçcı'nın Ilıcalı'dan ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği ileri sürüldü.

Adem Kılıçcı 2017, 2018, 2019 ve 2022 All Star'da mücadele etmişti. Kılıçcı, 2018 yılında Nagihan Karadere ile finale kalarak birinci olmuştu.

# Adem, ACUN, Survivor

14 Şub 2024 - 19:10 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Afra Saraçoğlu yeni partneriyle set pozu verdi mask
Afra Saraçoğlu yeni partneriyle set pozu verdi
Genç müzisyen müziği bıraktığını açıkladı mask
Genç müzisyen müziği bıraktığını açıkladı
Yargı kadrosuna flaş transfer mask
Yargı kadrosuna flaş transfer
Kanye West yine eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı mask
Kanye West yine eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı
Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor mask
Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor
Alanya markası Kamburoğlu'ndan geleneksel gece mask
Alanya markası Kamburoğlu'ndan geleneksel gece
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber