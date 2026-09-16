CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni eğitim döneminin öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, özellikle devlet okullarındaki eğitim koşullarının iyileştirilmesi konusunda toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Her çocuğun ekonomik ve sosyal koşullardan bağımsız olarak eşit, nitelikli ve çağdaş eğitime erişebilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

“HER ÇOCUK EŞİT VE NİTELİKLİ EĞİTİMİ HAK EDİYOR”

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin yeniden sınıflarına ve öğretmenlerine kavuştuğunu belirten Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti.

Her çocuğun eşit imkanlarla eğitim hayatını sürdürebilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, çocukların ülkenin geleceği, umudu ve teminatı olduğunu söyledi. Yılmaz, çocukların eğitim hayatında ihtiyaç duyduğu imkanların sağlanmasının yalnızca ailelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

DEVLET OKULLARI İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Devlet okullarındaki fiziki şartların daha iyi hale getirilmesi konusunda dayanışmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade eden CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, Alanya’daki iş insanları ve ailelere de çağrıda bulundu.

Eğitime sağlanacak desteğin doğrudan çocukların geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirten Yılmaz, “Devlet okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yapacağınız her katkı, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” ifadelerini kullandı.

“ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için kamu kurumlarının yanı sıra toplumun farklı kesimlerinin de dayanışma içerisinde hareket etmesinin önem taşıdığını belirtti.

Alanya’daki devlet okullarına yapılacak katkıların öğrencilerin eğitim ortamlarının geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade eden Yılmaz, çocukların geleceğine ışık tutmanın ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

Mesajının sonunda yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni eden Gürkan Yılmaz, öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı dilerken öğretmenlere ve velilere de yeni dönemde kolaylıklar diledi. (Sudi ÇANDIR)