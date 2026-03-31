Aile arasında gerçekleşen sade ve samimi törende çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, yakınları da bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadı. Nişan yüzüklerinin takılmasıyla birlikte Gürbüz ve Alemdar çifti, birlikteliklerini resmiyete taşıdı. Mutlu günlerinde sevdikleriyle bir araya gelen çift, tebrikleri kabul ederken, bu özel anı hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. Gürbüz ve Alemdar ailelerinde yaşanan bu güzel gelişme, yakın çevrelerinde de büyük sevinçle karşılandı. Cemali AYDINOĞLU

