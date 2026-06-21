California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ta günlerdir kontrol altına alınamayan depo yangını nedeniyle olağanüstü önlemlerin devreye sokulduğunu açıkladı. Eyalet yönetimi tarafından yapılan duyuruda, yangının çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla acil durum ilan edildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilirken, bölgedeki vatandaşların korunması amacıyla milyonlarca koruyucu ekipmanın hazırlandığı ifade edildi.

Milyonlarca Maske ve Acil Durum Malzemesi Hazırlanıyor

California Valiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yangından etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 5,5 milyon adet N95 maskesi, endüstriyel hava filtreleri, içme suyu ve çeşitli acil durum malzemelerinin dağıtıma hazır hale getirileceği kaydedildi.

Yetkililer, yangının çıkardığı yoğun duman nedeniyle hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğunu ve özellikle çocuklar, yaşlılar ile solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin risk altında olduğunu belirtti.

Hava Kalitesi Alarm Veriyor

Yangının devam etmesiyle birlikte Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. Uzmanlar, yangından kaynaklanan partiküllerin solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği ve uzun süre maruz kalınması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve dışarı çıkmak zorunda kalanların koruyucu maske kullanmalarını istedi.

Yangınla Mücadele Sürüyor

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, yangının çıktığı soğuk hava deposunda bulunan yanıcı maddelerin söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Ekiplerin günlerdir devam eden müdahalesine rağmen yangının tamamen söndürülemediği bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yoğun duman nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade ederken, bazı okullarda ve açık hava etkinliklerinde geçici tedbirler uygulanmaya başlandığı öğrenildi.

Yetkililerden Uyarı

California Valisi Gavin Newsom, eyalet kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirterek vatandaşların resmi kurumların yaptığı uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.