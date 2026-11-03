Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kontrolden çıkan motosikletin çarptığı 6 aylık hamile A.E., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının bebeğini kaybettiği öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

MOTOSİKLET METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Kaza, 27 Ekim sabahı Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki M.B.'nin kullandığı 06 FET 90 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan motosiklet, yolda yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen hamile kadın, yol üzerindeki iki kadına daha çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi.

A.E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak yaya halindeki kadına çarptığı ve kadının çarpmanın etkisiyle sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazaya karışan diğer iki kadın ile motosiklet sürücüsünün ise hafif yaralandığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet sürücüsü M.B. (21), hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen S.Ş. (51) isimli şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kazanın meydana geliş nedeni ve şüphelilerin olayla bağlantısına ilişkin incelemeler sürüyor.