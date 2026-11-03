Çorum'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Sungurlu-Boğazkale kara yolunda seyir halindeki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi Firdevs Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç çiftin ölümü, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Sungurlu-Boğazkale kara yolunda feci çarpışma

Kaza, sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu üzerindeki Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski milli güreşçi Burak Ünal'ın kullandığı 34 VA 3203 plakalı otomobil, M.Ö. yönetimindeki 19 AHG 339 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı.

Genç çift olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Burak Ünal ile araçta bulunan 26 yaşındaki eşi Firdevs Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Burak ve Firdevs Ünal'ın cenazeleri, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eski milli güreşçi hastanede görev yapıyordu

Kazada yaşamını yitiren Burak Ünal'ın geçmişte milli güreşçi olarak spor hayatını sürdürdüğü ve Boğazkale Devlet Hastanesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesi bünyesinde görev yaptığı belirtildi. Henüz 30 ve 26 yaşlarında olan çiftin aynı kazada hayatını kaybetmesi, spor camiası ve görev yaptıkları kurumlar açısından da büyük bir kayıp oldu.

TIR sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, çarpışmanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.