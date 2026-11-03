Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in evinde öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Teyzesini öldürdüğü ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlarını aldığı iddiasıyla tutuklanan İnci Çalışkan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, tutuklu sanığın duruşmaya katılmaması oldu. Mahkeme tutanaklarına Çalışkan'ın cezaevindeki iş yoğunluğu nedeniyle getirilemediği kaydedildi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA EVİ ATEŞE VERDİ

Kan donduran olay, 9 Ocak'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Evden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yangını söndürdükten sonra Binnaz Eriş'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yeğeni İnci Çalışkan'ın, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği bildirildi. Çalışkan'ın teyzesini öldürdükten sonra evdeki altınları, paraları ve cep telefonunu aldığı, daha sonra yeniden eve dönerek cesedin üzerine kolonya döküp ateşe verdiği tespit edildi.

CİNAYETTEN ÖNCE YAPAY ZEKAYA SORULAR SORMUŞ

Hazırlanan iddianamede yer alan dijital inceleme bulguları, cinayetin planlanmış olabileceğine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu.

İddianameye göre İnci Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zeka uygulamalarına ölümcül saldırılar, cesedin ortadan kaldırılması ve iz bırakmadan cinayet işlenmesiyle ilgili sorular yönelttiği belirlendi.

Ayrıca sanığın internet üzerinden altın piyasası ve bayıltıcı maddeler hakkında araştırmalar yaptığı kaydedildi.

Evinde yapılan aramalarda kanlı bıçak, kan izleri bulunan eşyalar ve döviz ele geçirilirken, kriminal incelemelerde bıçak üzerinde Binnaz Eriş'e ait kan izlerine rastlandığı belirtildi.

MAHKEMEDE YASAK İLİŞKİ VE TEHDİT İDDİALARI

Davanın tutuksuz sanığı Ömer B. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

İnci Çalışkan ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyleyen Ömer B., cinayetle hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşmada dinlenen bir tanık ise Çalışkan'ın kendisine Ömer B. tarafından tehdit edildiğini anlattığını ifade etti.

İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. de söz konusu ilişkiyi ancak olayın ardından polis ifadesi sırasında öğrendiğini belirterek cinayet hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ OĞLUNDAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmada söz alan Binnaz Eriş'in oğlu ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş, yaşadıkları acıyı anlatarak sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Annesinin, sanık İnci Çalışkan'ın sık sık ziyaret ettiği bir aile büyüğü olduğunu belirten Eriş, yaşananların ailelerinde derin bir yıkıma neden olduğunu dile getirdi.

DURUŞMA 4 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına, Ömer B. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise sürdürülmesine karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına 4 Şubat 2027 tarihinde devam edilecek.

Cinayetin nasıl planlandığı, sanıklar arasındaki bağlantılar ve olayın arkasındaki olası nedenlerin yargılama sürecinde netleşmesi bekleniyor.