Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalarda iki kritik gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınırken, 18 yıldır çözülemeyen Dede Baltacı cinayetinde 4 kişi tutuklandı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA YENİ BULGULAR

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile güvenlik güçlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda, olayın seyrini değiştirebilecek delillere ulaşıldı. Doku'nun son görüldüğü köprüdeki PTS ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Ayrıca kaybolmasının ardından Instagram hesabına yapılan şüpheli girişler tespit edildi.

En dikkat çekici gelişme ise su altı arama çalışmalarında yaşandı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterleri ile resmi arama tutanakları arasında uyuşmazlık saptandı. Bakanlık açıklamasına göre, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar izlenimi yaratmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

18 YILLIK CİNAYET NASIL ÇÖZÜLDÜ?

İkinci gelişme, 2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı'nın dosyasında kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden açılan dosyada daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları ve Adli Tıp raporları incelendi. Elde edilen verilerin tanık beyanlarıyla örtüşmesi üzerine 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, halihazırda cezaevinde bulunan M.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA TEKNOLOJİ ETKİSİ

Geçmiş yıllarda delil yetersizliği nedeniyle rafa kaldırılan dosyalar, güncel dijital iz sürme teknolojileri ve kurumlar arası veri entegrasyonu sayesinde yeniden yapılandırılıyor. Özellikle daraltılmış baz analizleri ve geriye dönük sosyal medya erişim kayıtlarının incelenmesi, uzun süredir karanlıkta kalan adli vakaların aydınlatılmasında temel araç haline geldi. Adalet Bakanlığı, teknolojinin ve bilimin sunduğu tüm imkanları kullanarak suçluların adalet önüne çıkarılacağını vurguluyor.