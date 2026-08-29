Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan istifalar, siyasi parti grupları arasındaki sandalye dağılımını yeniden şekillendirdi. Basına yansıyan son verilere göre, 14 meclis üyesinin partisinden ayrılmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üye sayısı 69'dan 55'e geriledi.

Mevcut tabloda CHP tek başına en büyük siyasi grup olma özelliğini koruyor. Ancak AK Parti'nin 27, MHP'nin 10 ve Demokrat Parti'nin 3 üyeye sahip olduğu mecliste, istifa eden isimlerin muhalefet bloğuna eklenmesiyle diğer grupların toplam sandalye sayısı CHP'yi geride bıraktı. Ayrıca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oy hakkının bulunmadığı aktarıldı. Kulislerde önümüzdeki hafta içinde yeni istifaların yaşanabileceği iddia ediliyor.

MECLİS KARARLARINDA YENİ DÖNEM NASIL İŞLEYECEK?

İmar düzenlemeleri, komisyon seçimleri ve bütçe görüşmeleri gibi kritik konularda salt çoğunluğun sağlanması için partiler arası uzlaşma zorunlu hale geldi. Toplam 14 üyenin istifasıyla oluşan yeni aritmetik, mecliste hiçbir grubun tek başına karar alamayacağı bir istatistiksel denge yaratıyor. Özellikle muhalefet partilerinin ve bağımsızların oylamalarda birlikte hareket etmesi durumunda, meclisten geçecek kararların yönünün değişebileceği öngörülüyor.

Alanya dahil olmak üzere tüm ilçeleri kapsayan altyapı, ulaşım ve bütçe yatırımlarının oylanacağı oturumlarda, meclisteki bu yeni dengenin olası yansımaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.