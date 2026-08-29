Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Çevredeki ilk ihbarların ardından orman teşkilatına bağlı çok sayıda söndürme ekibi hızla bölgeye yönlendirildi.

Alevleri kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İlgili birimlerin aktardığı verilere göre, söndürme çalışmalarına havadan 6 helikopter ve 4 uçak destek veriyor. Karadan yürütülen çalışmalarda ise 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı aktif olarak kullanılıyor. Sahada toplam 80 teknik personel ve yangın işçisi, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

PATARA İÇİN HIZLI MÜDAHALE NEDEN ÖNEMLİ?

Tarihi ve turistik açıdan büyük öneme sahip olan Patara bölgesinde çıkan yangınlara ilk dakikalarda yapılan hava müdahalesi, olası bir felaketin ve tahribatın önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor. Akdeniz havzasında devam eden hassas dönem nedeniyle, yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki teyakkuz hali kesintisiz sürüyor.