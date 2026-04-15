Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Yıllardır sonuç alınamayan soruşturma kapsamında, cinayet şüphesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2020 yılından bu yana devam eden dosyada yeni deliller doğrultusunda harekete geçildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay S. ile Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A. da yer aldı.

GÖZALTILAR GENİŞ KAPSAMLI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin Engin Y., Cemile Y., Uğurcan A., Erdoğan E., Gökhan E., Savaş G., Süleyman Ö., Celal A., Nurşen A. ve Şükrü E. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin farklı illerde yakalandığı ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

6 YILDIR AYDINLATILAMAYAN DOSYA

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, genç kadının bir minibüse bindiği güvenlik kameralarına yansımış ancak nerede indiği tespit edilememişti. Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan dosyada, yeni gözaltılarla birlikte soruşturmanın seyrinin değişebileceği değerlendiriliyor.

KAMUOYU GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Uzun süredir sonuç beklenen dosyada yaşanan bu gelişme, kamuoyunda yeniden dikkatleri Tunceli’ye çevirdi. Ailenin adalet beklentisi sürerken, soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.