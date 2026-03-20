Altın ve gümüşte sert düşüş sonrası yön yeniden yukarı döndü. Uzmanlar, “bu seviyeler uzun sürmeyebilir” diyerek yatırımcıyı uyardı.

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmanın ardından gram altın fiyatı yeniden toparlanma sinyali vermeye başladı. Son günlerde savaş gerilimi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararıyla düşüş yaşayan altın, haftanın son işlem gününde yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Ons altın 7 günlük düşüş serisinin ardından 4.500 dolar seviyelerine kadar gerilerken, yeni günde 4.680 dolar bandına çıktı. Aynı süreçte gram altın 7 bin TL altını test ettikten sonra yeniden yükselişe geçti.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLANMA

Hafta boyunca yüzde 6’nın üzerinde değer kaybeden gram altın, 6.600 TL seviyelerine kadar geriledi. Ancak son verilerle birlikte yeniden yükselişe geçen fiyatlar, saat 09.40 itibarıyla yaklaşık 6.670 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da ise tablo biraz farklı. Fiziki altın fiyatı tekrar yükselerek 7.200 TL bandına çıktı. Yani ekranda görülen fiyat ile kuyumcu fiyatı arasında fark açılmaya başladı.

Bu fark aslında… herkes fark etmiyor ama önemli.

GÜMÜŞTE DE BENZER HAREKET

Altınla birlikte gümüşte de sert düşüş yaşandı. Ons gümüş 65 dolara kadar gerilerken, yeni günde 70 doların üzerine çıktı. Gram gümüş ise 95 TL seviyesine kadar indikten sonra yeniden 100 TL üzerine yerleşti.

Gram gümüşte 100 TL seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor.

UZMANDAN “FIRSAT” DEĞERLENDİRMESİ

Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan sert düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş’e göre altın ve gümüşteki geri çekilme, büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor.

Petrol fiyatlarının 110 dolar seviyesinin üzerine çıkması, emtia piyasalarında baskı oluşturdu. Ancak bu baskının geçici olduğu ifade ediliyor.

Memiş, özellikle “bu fiyatların ilerleyen aylarda aranacağını” vurgulayarak, kademeli alım yapılabileceğini belirtti.

“BU FİYATLARI ARAYACAKSINIZ” UYARISI

Uzman isim, gram altının 7.000 TL seviyesinin altına sarkabileceğini ancak bu seviyelerden fiziki altın bulmanın zor olabileceğini söyledi. Yani fiyat başka, erişim başka.

“Fiyatı görmek ayrı, o fiyattan altın bulmak ayrı” diyor…

Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ya da yatırım amaçlı alım düşünenler için mevcut seviyelerin “kaçırılmaması gereken fırsat” olabileceğini ifade etti.

ALANYA’DA VATANDAŞ NE YAPIYOR?

Alanya’da kuyumculara sorulduğunda ise tablo net: Vatandaş düşüşte alım fırsatı kolluyor. Özellikle “gram altın düşüşünde alınır mı 2026” aramaları son günlerde ciddi şekilde arttı.

Bir kuyumcu kısa kısa şöyle dedi:

“Alan alıyor… bekleyen de çok.”

Bir diğeri ise, “7 bin altı bulunmaz, zor” deyip geçti.

PİYASALARDA GÖZLER NEDE?

Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarını belirleyecek ana başlıklar şöyle öne çıkıyor:

Petrol fiyatlarının seyri

ABD faiz politikası

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler

Fiziki altına olan talep

Uzmanlara göre özellikle petrol fiyatları düşmeden altındaki baskı tamamen kalkmayabilir. Ancak kısa vadede tepki yükselişleri bekleniyor.

Yani…

Piyasa biraz karışık. Ama fırsat diyen de çok.