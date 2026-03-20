Altındaki sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken, İslam Memiş “önümüzdeki hafta” diyerek dikkat çekti. Düşüşü fırsat olarak değerlendirdi.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıyı tedirgin etti. Ancak finans analisti İslam Memiş, bu geri çekilmeyi kalıcı görmediğini belirterek özellikle pazartesi sonrası için kritik uyarılar yaptı. Memiş’e göre mevcut tablo, birçok yatırımcı için “kaçırılmaması gereken fırsat” niteliğinde.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Memiş, ons altındaki gerilemenin tesadüf olmadığını, iki temel nedene bağlı olduğunu söyledi. Buna göre petrol fiyatlarının yükselmesi ve dolar endeksinin güç kazanması, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı yaklaşık 4.700 dolar seviyesinde kapatırken, bu düşüşün “manipülasyon fiyatlaması” olduğunu ifade eden Memiş, bu seviyelerin kalıcı olmayacağını dile getirdi.

Birçok kişi ekranlara bakıp panik yaptı ama… bu tarz geri çekilmeler piyasada sık görülüyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YUKARI DÖNÜŞ BEKLİYORUM”

Altın fiyatlarında yön değişiminin yakın olduğunu belirten Memiş, özellikle önümüzdeki hafta itibarıyla yükseliş beklentisinin güçlendiğini vurguladı.

Petrol fiyatlarının geri çekilmesi halinde altının yeniden yükselişe geçeceğini söyleyen Memiş, ons altında 4.950 – 4.970 dolar aralığının yeniden test edilebileceğini ifade etti.

Şu an için 4.680 ve 4.630 dolar seviyelerinin destek olduğunu belirten analist, bu düşüşlerin geçici olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN “ALIM FIRSATI” MESAJI

Yurt içinde gram altın tarafına da değinen Memiş, 7.000 TL seviyelerinin altının yatırımcı açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Serbest piyasada gram altın yaklaşık 7.020 TL civarında işlem görürken, fiziki piyasa ile ekran fiyatları arasında fark oluşabileceğine dikkat çekti.

“Bu fiyatlardan alım yapmak önemli bir karar” diyen Memiş, özellikle elinde döviz bulunan yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar için bu seviyelerin avantaj sunduğunu söyledi.

MAYIS VE HAZİRAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Uzun vadeli değerlendirmelerde ise daha net konuştu. Memiş’e göre küresel enflasyon ve stagflasyon riski altını yeniden yukarı taşıyacak.

“Mayıs ve Haziran aylarında bu fiyatlar aranacak” diyen analist, yatırımcıların kısa vadeli panik yerine uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Fiyat değil, miktar… asıl mesele orası.

Altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler ya da kenarda dövizi olanlar için şu anki seviyelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.