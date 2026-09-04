Galatasaray’da yaz transfer döneminin son saatlerinde orta saha için Gedson Fernandes iddiası gündeme geldi. Rus gazeteci Maksim Nikitin’in aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova forması giyen eski oyuncusunun durumunu öğrenmek için Rus kulübüyle temas kurdu. Görüşmelerin Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, şu ana kadar taraflardan transferin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY GEDSON FERNANDES İÇİN TEMASA GEÇTİ

Transfer iddiasını aktaran kaynaklarda Galatasaray’ın ilk aşamada Gedson Fernandes’in mali şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Spartak Moskova’ya henüz bağlayıcı ve somut bir teklif sunmadığı, ancak iki kulüp arasındaki görüşme kanalının açık olduğu öne sürüldü. Bu nedenle mevcut aşamada Gedson Fernandes’in Galatasaray’a transferi kesinleşmiş bir gelişme değil, kulüpler arasındaki temaslara dayanan bir transfer girişimi olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’ın Gedson Fernandes’i gündemine almasının orta saha rotasyonunu genişletme planıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Merkez orta sahada görev yapan Portekizli futbolcu, temposu ve farklı orta saha rollerinde kullanılabilmesiyle biliniyor. Gedson’un Türkiye’de daha önce forma giymiş olması da olası bir transferde adaptasyon sürecini diğer yabancı oyunculara kıyasla farklı bir noktaya taşıyabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

GEDSON FERNANDES GALATASARAY'DA DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Gedson Fernandes’in Türkiye kariyerinin ilk adresi Galatasaray olmuştu. Portekizli orta saha, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray döneminde 18 karşılaşmada görev alan Gedson, 1 gol ve 3 asist üretti. Benfica ile daha sonraki süreçte yapılan görüşmelerden kalıcı transfer sonucu çıkmamasının ardından futbolcunun Türkiye kariyeri farklı bir yönde ilerledi.

Beşiktaş daha sonra Gedson Fernandes’in haklarının yüzde 50’sini Benfica’dan alarak oyuncuyu kadrosuna kattı. Transfer sürecinde Çaykur Rizespor’da kiralık olarak da görev yapan Portekizli futbolcu, ardından Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden biri haline geldi. Siyah-beyazlı ekipteki döneminin ardından Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson için yapılan anlaşmanın garanti bedelinin yaklaşık 20,8 milyon Euro olduğu, şarta bağlı bonuslarla toplam rakamın yaklaşık 28 milyon Euro seviyesine ulaşabildiği kamuoyuna açıklanan transfer detaylarına yansımıştı.

SPARTAK MOSKOVA DÖNEMİ

Gedson Fernandes, Rusya’ya transferinin ardından Spartak Moskova’nın orta saha seçenekleri arasında düzenli olarak görev aldı. Kaynaklarda Portekizli futbolcunun Spartak formasıyla 44 resmi karşılaşmada 6 gol ve 4 asist ürettiği bilgisi yer aldı. Oyuncunun Rus ekibindeki mevcut konumu ve olası transfer için Spartak Moskova’nın talep edeceği şartlar ise Galatasaray açısından görüşmelerin temel başlıklarından biri olacak.

TRANSFERİN TAMAMLANMASI İÇİN RESMİ İŞLEMLER GEREKİYOR

Kulüpler arasındaki temas tek başına bir futbolcunun transferinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Uluslararası bir transferin resmiyet kazanabilmesi için kulüplerin transfer modeli ve mali şartlarda anlaşmasının yanı sıra futbolcuyla sözleşme sürecinin tamamlanması, gerekli belgelerin ilgili federasyon sistemlerine süresi içinde girilmesi ve uluslararası transfer prosedürlerinin sonuçlandırılması gerekiyor. Transfer döneminin son saatlerinde yürütülen görüşmelerde bu nedenle yalnızca bonservis pazarlığı değil, evrak ve tescil takvimi de önem taşıyor.

AVRUPA KADROSU AYRI BİR SÜREÇ

Olası transferde Galatasaray’ın UEFA organizasyonlarındaki oyuncu listesi de ayrı bir başlık oluşturuyor. UEFA turnuvalarında kulüpler, belirlenen tarihler içerisinde oyuncu listelerini kuruma bildiriyor ve transferin ulusal lig için tescil edilmesi futbolcunun mevcut UEFA listesine otomatik olarak eklenmesini sağlamıyor. Bu nedenle Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmesi halinde oyuncunun ilk aşamada Türkiye’deki organizasyonlarda değerlendirilmesi, UEFA kadrosuna ilişkin durumunun ise ilgili kayıt ve güncelleme kurallarına göre ele alınması gerekecek.

GÖZLER GALATASARAY VE SPARTAK MOSKOVA'DA

Gedson Fernandes cephesindeki gelişmenin kesinlik kazanması için kulüplerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Şu aşamada doğrulanabilen tablo, Galatasaray’ın Portekizli orta saha için Spartak Moskova cephesiyle temas kurduğu yönündeki haberlerle sınırlı. Transfer döneminin kapanışına doğru görüşmelerin anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ve tarafların hangi transfer modeli üzerinde ilerleyeceği yapılacak resmi duyurularla netleşecek.