ALANYA’DA bir süredir etkisini sürdüren sıcak hava, öğleden sonra başlayan yağmurla yerini serinliğe bıraktı. İlçede etkili olan yağış, sıcak havadan bunalan vatandaşlara ve tatilcilere nefes aldırdı.

Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yağmura denizde yakalanan bazı tatilciler ise yüzmeye ara vermedi. Yağış altında denizin keyfini çıkarmayı sürdüren tatilciler, plajda renkli görüntüler oluşturdu.

Yağmurla birlikte denizde yüzmenin kendileri için farklı ve keyifli bir deneyim olduğunu belirten tatilciler, yağışa aldırış etmeden yüzmeye devam etti. (Ramazan ÖZDEMİR)