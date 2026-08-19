Ticaret Bakanlığı, emlak ve otomotiv sektörlerindeki sahteciliği önlemek amacıyla devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamını genişletiyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, artık sosyal medya üzerinden yapılan ev ve araba satış paylaşımlarında da yeni kurallar geçerli olacak.

Mevcut düzenlemeler kapsamında taşınmaz ilanları sadece mülk sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları, eşi veya yetki belgesine sahip emlak işletmeleri tarafından sisteme girilebiliyordu. Yetki belgesi olmayan kişilerin ilan portallarına giriş yapması tamamen engellenmişti. Bakanlık, sektörden gelen talepler üzerine bu denetimi sosyal medya mecralarına da taşıma kararı aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YENİ DÜZENLEME

Hazırlanan yeni teknik altyapı ile emlak işletmelerinin sosyal medya üzerinden yapacağı pazarlama faaliyetleri sıkı denetime tabi tutulacak. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ev veya araç görsellerinin, doğrudan EİDS sisteminde doğrulanmış resmi ilana ait olması zorunlu tutulacak. Paylaşımlarda ilan detaylarının ve EİDS ile doğrulanmış bağlantı linkinin eksiksiz yer alması istenecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bu şartları sağlayan işletmeler, mevzuata uygun şekilde sosyal medya hesaplarından pazarlama yapmaya devam edebilecek. Uygulamanın temel amacı, yetkisiz kişilerin sahte görsel ve bilgilerle tüketiciyi mağdur etmesinin önüne geçmek ve piyasadaki bilgi kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak olarak belirlendi. Düzenlemenin tam anlamıyla uygulanmaya başlamasıyla birlikte, doğrulanmış link içermeyen sosyal medya ilanlarına yönelik yaptırımların devreye girmesi bekleniyor.