KALDIRIM İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım işgallerine müdahale etti. Denetimlerde, kamu kullanımına ayrılan alanlarda işletmelere ait çeşitli işgal unsurları tespit edildi.

Daha önce sözlü ve yazılı olarak uyarılan bazı işletmelerin kaldırım kullanımına devam ettiği belirlenirken, işgal oluşturan malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı. Kaldırılan unsurlar için yediemin uygulaması yapılırken, ilgili işletmeler hakkında da mevzuat kapsamında gerekli işlemler başlatıldı.

KALDIRIMLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Kaldırımlar, özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde yayaların güvenli hareket edebilmesi için ayrılmış ortak kullanım alanları olarak değerlendiriliyor. İşletmelerin masa, sandalye, ürün standı, tabela veya farklı malzemelerle bu alanları kapatması; bebek arabası kullananlar, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar için ulaşımı zorlaştırabiliyor.

Belediyelerin zabıta ekipleri, bu tür durumlarda öncelikle işletmeleri kamu alanlarının kullanım kuralları konusunda bilgilendiriyor. Uyarılara rağmen devam eden işgallerde ise kaldırma işlemi ve idari yaptırım süreçleri uygulanabiliyor.

“İŞLETMELERİN İÇİ SİZİN, ÖNÜ HEPİMİZİN”

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, kaldırım işgallerinin vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını olumsuz etkilediğini belirtti. Aydın, kamuya ait alanların tüm vatandaşların ortak kullanımında olduğunu ifade ederek işletmelerin kendi sınırları içinde faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Aydın’ın “İşletmelerin içi sizin, önü hepimizin” mesajı, işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürürken yaya alanlarını koruması gerektiğine öne çıktı. Belediye ekipleri, esnafın kurallara uygun hareket etmesinin hem kent düzeni hem de vatandaşların günlük yaşamı açısından önemli olduğunu vurguladı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kaldırım işgallerine yönelik kontrollerin ilçe genelinde sürdürüleceği bildirildi. Denetimlerde amaç, işletmelerin faaliyetlerini engellemek değil, kamuya ait alanların herkes tarafından güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak olarak ifade ediliyor.

Aksu gibi nüfusu ve ticari hareketliliği artan yerleşim bölgelerinde kaldırım düzeni, kent içi ulaşımın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İşletmelerin izin verilen alanlar içinde hareket etmesi, yayaların güvenli geçişinin korunmasına katkı sağlıyor.