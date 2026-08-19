Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde yer alan Olympos Antik Kenti, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, denizle ormanın buluştuğu bir vadide konumlanan antik kent, Likya, Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin tarihi kalıntıları doğayla iç içe sunuyor. Resmi turizm verilerine göre, alana girişlerde MüzeKart geçerliliğini koruyor.

MÖ 167-168 yıllarında basılan Likya Birliği sikkelerinde ilk kez adı geçen Olympos, birlikte üç oy hakkına sahip altı önemli şehirden biri olarak biliniyor. Akçay tarafından ikiye bölünen antik kentin her iki yakasında tiyatro, hamam, piskoposluk sarayı ve dünyaca ünlü Kaptan Eudomos Lahdi gibi eserler yer alıyor. Geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine uzanan bölge, bir dönem korsanların sığınağı olarak da kullanılmış.

OLYMPOS ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?

Antalya merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan antik kente ulaşım için D400 kara yolu üzerinden Kemer-Kumluca yönünün takip edilmesi gerekiyor. Tekirova'yı geçtikten yaklaşık 15 kilometre sonra karşılaşılan Olympos Kavşağı'ndan içeri girilerek 11 kilometrelik virajlı yoldan vadiye iniliyor. Toplu taşıma kullanacak ziyaretçiler ise Antalya Otogarı'ndan kalkan Kumluca-Fethiye yönlü araçlarla Olympos Kavşağı'na kadar gelip, buradan kalkan dolmuşlarla antik kente ulaşım sağlayabiliyor.

ZİYARET İÇİN EN UYGUN ZAMAN VE SAATLER NELER?

Haftanın her günü ziyarete açık olan Olympos Antik Kenti, yaz dönemi uygulamasında 08.00 ile 21.00 saatleri arasında gezilebiliyor ve gişe kapanış işlemi 20.30'da yapılıyor. Ortalama 3-4 saatlik bir yürüyüş temposu gerektiren alanı ziyaret etmek için en ideal dönemin, havanın bunaltıcı olmadığı ilkbahar ve sonbahar ayları olduğu belirtiliyor. Yaz aylarında gezi planlayanların ise aşırı sıcaktan korunmak amacıyla 08.00-11.30 veya 16.00 sonrası saatleri tercih etmesi pratik ve rahat bir gezi deneyimi sunuyor.