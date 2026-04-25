ALANYA’NIN simge noktalarından biri olan bölgede Soğukkapı Plajı plastik parçaları, mikroplastikler ve çeşitli deniz çöpleriyle kaplandı. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla turistlerin uğrak noktası olan plajda oluşan görüntü, vatandaşları şaşkına çevirdi. Sahile gelenler, kumların arasından çıkan yoğun plastik atıklara tepki gösterdi.

Alanya turizminde stratejik indirim ve Rus pazarı etkisi
TURİZM İMAJINA ZARAR VERİYOR
Alanya Tersanesi çevresine kadar uzanan kirliliğin hem deniz ekosistemine hem de kentin turizm değerine zarar verdiği ifade ediliyor. ‘Mavi Bayraklı’ sahilleriyle öne çıkan Alanya’da bu manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı. Bölgede acil temizlik çalışması yapılmasını isteyen çevre sakinleri, deniz kirliliğinin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını talep etti. Tarihi mirasın yanı başında oluşan bu görüntü, çevre sorunlarının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhabir: Ramazan Özdemir