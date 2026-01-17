Perşembe günü Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde meydana gelen korkunç olayda araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonette yangının söndürülmesinin ardından erkek cesedi buldu. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.

PAYLAŞIMI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Atuf Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Atuf Özdemir'in, Tuncer'i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi. Diğer yandan Özdemir'in, sosyal medya hesabından 'Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin' paylaşımı yaptığı görüldü.