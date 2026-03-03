Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havanın da etkisiyle özellikle hafta sonları sahiller doluyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı kent merkezindeki Konyaaltı Sahili'nde denize girilebilirken; aynı gün içinde hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü, kentin tek kayak merkezi 1900 rakımdaki Saklıkent'te kayak yapılabiliyor. Ailesi ile birlikte Saklıkent'e gelerek karın keyfini çıkaran Tuğrul Süleymanlı, "Antalya'nın en güzel yanı mevsimi. Nasıl bu kadar fark edebiliyor anlayamıyoruz. Kentimizi çok seviyoruz. Yarım saat arayla Konyaaltı Sahili'nde denize girebilir, Saklıkent'te kayak yapabilir, kar topu oynayabiliriz" dedi.
Sahilde deniz, zirvede kayak keyfi
HAVA sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Antalya'da aynı gün içinde 2 mevsim yaşanıyor. Kimileri kentin tek kayak merkezi Saklıkent'in zirvesinde kayak yaparken, kimileri de 40 kilometre uzaklıktaki Konyaaltı Sahili'nde denize giriyor.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da motosiklete bir kurban daha! Gencecik yaşta can verdi
Şok iddialar: Netanyahu öldürüldü mü?
Alanya'da acı ölüm: Sabaha karşı kalbi durdu
Son dakika - Netanyahu'nun ofisi vuruldu! Haber alınamıyor
Alanya ve Konya semalarında savaş takip uçakları daireler çiziyor
Manavgat'ta ardı ardına patlamalar: Mahalleli sokağa döküldü