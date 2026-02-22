Muhabir: Mazlume GÖKTAŞ
Garanti Bankası 2026 promosyonu ne kadar?
Garanti BBVA, 2026 Ocak dönemi emekli promosyon kampanyasını açıkladı. Maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar nakit, ek ürünlerle toplam 25.000 TL’ye varan kazanç imkanı sunuluyor.
