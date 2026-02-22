Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştiriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren 2,40 TL zam gelmesi bekleniyor. Zam kararı, Alanya başta olmak üzere Antalya genelinde araç sahiplerini doğrudan etkileyecek.



ZAM POMPAYA YANSIYACAK



Petrol fiyatlarındaki artış ve kurdaki hareketlilik, rafineri çıkış fiyatlarını yukarı çekti. Buna paralel olarak dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemesine gitmesi bekleniyor. Motorine gelmesi öngörülen 2,40 TL’lik artış, özellikle ticari araç kullanıcıları ve şehir içi taşımacılıkla geçimini sağlayan esnaf için maliyet baskısını artıracak.



Alanya’da turizm sezonu öncesi artan akaryakıt maliyetleri, servis taşımacılığı, transfer hizmetleri ve lojistik giderleri açısından da yakından takip ediliyor.



