DMD kas hastası Taha Miraç Kevkir için başlatılan Dubai merkezli tedavi kampanyasında aylardır süren çabaya rağmen hedefin yalnızca yüzde 17’sine ulaşıldı.

Alanya’da yaşayan DMD kas hastası Taha Miraç Kevkir için başlatılan yardım kampanyasında beklenen destek henüz sağlanamadı. 2 milyon 900 bin dolarlık Dubai tedavisi için yürütülen kampanyada şimdiye kadar yalnızca yüzde 17’lik bölüm toplanabildi.

Kas erimesiyle ilerleyen ve zamanla hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan küçük Taha’nın ailesi, aylardır Alanya sokaklarında, pazarlarda ve sosyal medya yayınlarında destek arıyor.

STADYUMDAN PAZARA KADAR DESTEK ARANIYOR

Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca da kampanyaya destek vererek stadyumdan çağrıda bulundu. Kentte kermesler düzenlendi, canlı yayınlar yapıldı, semt pazarlarında bağış noktaları kuruldu. Ancak tüm bu çabaya rağmen hedeflenen meblağın büyük kısmı hâlâ tamamlanamadı.

Rakam büyük. 2 milyon 900 bin dolar… Bugünkü kurla hesaplandığında birçok ailenin ömür boyu kazanamayacağı bir tutar. Ama bir çocuk için zaman, rakamlardan daha hızlı akıyor.

“BU RAMAZAN FİTRE VE ZEKATLARINIZLA UMUT OLUN”

Taha Miraç’ın annesi Ayşegül Kevkir, özellikle Ramazan ayında hayırseverlere seslendi. Evladının Alanya sokaklarında ilk adımlarını attığını hatırlatan anne Kevkir, kampanyanın 9 aydır sürdüğünü belirtti.

“Bu mübarek ayda fitre ve zekatlarınızla, fidye ve oruç kefaretlerinizle evladımıza umut olun. Taha da sizlerin yürüdüğü bu sokaklarda yürüyebilsin. Büyüyebilsin. Yaşayabilsin… Ne olur elimizden tutun” sözleriyle çağrıda bulundu.

Bir annenin sesi bu. Gür değil belki ama yorulmuş. Yine de vazgeçmiyor.

Alanya’da DMD hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyası, özellikle Ramazan ayında fitre ve zekat bağışlarıyla destek bekliyor. Aile, zamanla yarıştıklarını söylüyor.