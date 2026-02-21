Alanya’da 22-26 Şubat tarihleri arasında hava dalgalı seyredecek. Pazar ve pazartesi yağış beklenirken, hafta ortasından itibaren sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak.

Alanya hava durumu yeni haftayla birlikte değişiyor. Meteorolojik tahminlere göre 22 Şubat Pazar günü kent genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklık 13 ila 19 derece arasında değişirken, nem oranının yüzde 86 seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

PAZAR VE PAZARTESİ YAĞIŞ VAR

22 Şubat Pazar günü özellikle sahil kesiminde kısa süreli ama etkili yağış geçişleri öngörülüyor. Açık alanda planı olanların dikkatli olması isteniyor. Deniz kenarında yürüyüş planlayanlar ya da pazar alışverişine çıkacak vatandaşlar için şemsiye uyarısı yapılıyor.

23 Şubat Pazartesi günü de Alanya’da yağış ihtimali sürüyor. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha farklı olabilir. Evlerde çamaşır kurutmak bile zorlaşabilir, o derece.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN BAHAR HAVASI

24 Şubat Salı günü itibarıyla yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Nem oranında da düşüş öngörülüyor.

25 Şubat Çarşamba günü bulutlu bir hava hakim olacak ancak sıcaklık 20 derece civarında kalacak. 26 Şubat Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir tablo bekleniyor. Sıcaklık 19 derece, nem oranı ise yüzde 32 seviyelerine kadar gerileyecek.

Bu da demek oluyor ki hafta ortasından sonra Alanya’da açık havada oturmak, sahilde vakit geçirmek, hatta kısa kolluyla dolaşmak mümkün olabilir. Şubat ayı için fena değil. Ama yine de sabah erken saatlerde serinlik hissedilecek, özellikle yüksek kesimlerde.

Genel tabloya bakıldığında Alanya 5 günlük hava tahmini verileri, hafta başı yağışlı, hafta ortası ise ılıman ve bahar havasına yakın bir seyir gösteriyor. Ani rüzgar geçişleri nedeniyle özellikle motosiklet sürücülerinin ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor. Fırtına etkisi kısa süreli olsa da…