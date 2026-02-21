Çıplaklı Mahallesi’nde kavşakta yaşanan kazada ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Alanya trafik kazası yine bir gencin hayatına mal oldu. Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Emre Bilen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, 20 Şubat akşamı saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 07 NR 015 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçti ve 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Bilen yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yol kenarında yapılan genç sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 26 yaşındaki Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Birkaç saat önce o yoldan geçen yüzlerce araç vardı. Şimdi ise bir aileye düşen ateş var.

Alanya’da özellikle Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı ve çevresindeki kavşaklarda son dönemde artan kırmızı ışık ihlali kaynaklı trafik kazaları, sürücüler arasında yeniden tartışma konusu oldu. Mahalle sakinleri, bölgede denetimlerin artırılmasını istiyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Emre Bilen’in cenazesinin öğle namazına müteakip Cikcilli Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.