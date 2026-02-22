Şubat ayının son haftasına girilirken emekli vatandaşlar, banka promosyonlarını yeniden mercek altına aldı. Bankaların açık olduğu günler hesaplandığında ay bitimine kısa bir süre kalması, maaş taşıma kararlarını hızlandırdı. “İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.



Türkiye İş Bankası, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında SGK emeklilerine (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) yönelik promosyon ve ek avantajlarını duyurdu.



KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanya;

Emekli maaşını ilk kez İş Bankası’na taşıyanlar,

5 Mayıs 2025’ten sonra promosyon taahhüdü veren veya yenileyen mevcut müşteriler,

Halihazırda maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri

için geçerli.



Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl süreyle İş Bankası aracılığıyla alacaklarına dair taahhüt vermesi</strong> gerekiyor.



PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIYOR?



Promosyon tutarı, emekliye ödenen aylığın (varsa haciz ve nafaka kesintileri düşüldükten sonra) 1 aylık net tutarı esas alınarak belirleniyor. Ödeme 3 yıllık dönem için <strong>peşin olarak yapılıyor.



Mevcut maaş müşterilerinde başvurudan itibaren 3 iş günü içinde, yeni maaş taşıyanlarda ise ilk maaşın İş Bankası hesabına geçmesinden sonra 3 iş günü içinde ödeme gerçekleştiriliyor.



2 FATURA TALİMATINA 1.000 TL MAXİPUAN



1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında ilk kez iki adet otomatik fatura talimatı veren emeklilere 1.000 TL MaxiPuan veriliyor. Kampanya, daha önce İş Bankası’nda fatura talimatı bulunmayan emekli maaş müşterileri için geçerli.



İLK KREDİ KARTINA 8.000 TL MAXİPUAN

Daha önce İş Bankası bireysel kredi kartı almamış emekliler için de ek avantaj sunuluyor. 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında ilk kez kredi kartına başvuran ve 1 Şubat–31 Mart 2026 döneminde 5.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 8.000 TL MaxiPuan veriliyor.



MaxiPuan kazanımı, promosyon ödemesinin yapıldığı aydan itibaren gerçekleştirilen işlemler üzerinden uygulanıyor.



TAAHHÜT BOZULURSA NE OLUR?



3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşın başka bankaya taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylığın kesilmesi halinde, ödenen promosyon tutarı kalan süre dikkate alınarak <strong>kıstelyevm usulü geri alınıyor.



İş Bankası nezdinde açık takip süreci bulunan müşterilerin başvuruları ise borcun tamamen kapatılmasının ardından değerlendiriliyor.



EMEKLİLER İÇİN SON GÜNLER

Şubat ayının son haftasında başvuru süresinin daralması, özellikle maaşını taşımayı düşünen emekliler için zaman baskısı oluşturuyor. Promosyon ve ek MaxiPuan avantajlarından yararlanmak isteyenlerin kampanya şartlarını dikkatle incelemesi öneriliyor.

