YENİ Alanya köşe yazarı Nurkan Şaşmaz, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik yapılan saldırı sonrası anlamlı bir jestte bulundu. Şaşmaz, milli birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla Alanya’daki güvenlik kurumlarına 4,5 metreye 3 metre ebatlarında dev Türk bayrağı hediye etti. Bayraklar; Alanya Askerlik Şubesi Başkanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na takdim edildi. Şaşmaz, Türk bayrağının milletin bağımsızlık ve onur simgesi olduğunu belirterek, “Bayrağımıza uzanan her el karşısında birlik ve beraberliğimizi daha güçlü göstermeliyiz. Bu bayraklar, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

