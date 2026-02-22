8 katlı apartmanın 1’inci katında, kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda olay meydana geldi. Yakup Önal ile Yücel N.K. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Yücel N.K. yanındaki tabancayla Önal'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan 2'si Yakup Önal'a isabet ederken, Yücel N.K. kaçtı. İhbarla gelen ekipler, Yakup Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyip, kahvede bulunanların ifadesine başvurdu. Ekiplerin ilk incelemesine göre; Yücel N.K.'nin taksiyle olay yerine gelip, içeriye girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak uzaklaştığı belirtildi.