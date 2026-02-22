DANİMARKA'NIN Herning kentinde 20 Şubat'tan bu yana devam eden organizasyonda, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) heyeti çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fuarın kapanış gününde etkinlik alanındaki sahnede yer alan Ada Gencelli, kentin tarihi dokusunu, kültürel zenginliklerini ve modern yüzünü katılımcılarla paylaştı.

Gencelli'nin akıcı ve dikkat çekici bir dille gerçekleştirdiği sunumda, bölgenin klasik tatil anlayışının ötesinde sunduğu alternatif turizm çeşitleri ön plana çıkarıldı. Sürdürülebilir yaşam alanları, uluslararası spor organizasyonları, zengin gastronomi kültürü ve Kızılkule'nin 800. yıl dönümü gibi tarihi vurgular, Danimarkalı dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Antalya Turizm Fuarı ile başlatılan ve gençlerin Alanya tanıtımında aktif rol üstlenmesini merkeze alan ALTAV’ın bu vizyonu, Danimarka'daki sunumla uluslararası bir boyut kazandı.

Tur operatörleriyle yapılan birebir toplantıların yanı sıra doğrudan son tüketiciye hitap eden bu tür açık sahne etkinlikleri, Alanya ile Danimarka arasındaki köklü turizm bağını yeni nesil bir vizyonla destekliyor. İskandinav pazarında 2026 sezonu için ciddi bir rezervasyon artışı yakalayan Alanya, vizyoner ve dinamik tanıtım stratejileriyle fuarın en çok konuşulan destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.