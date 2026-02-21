Cumhurbaşkanı Erdoğan, bitkisel üretim yapan çiftçilere mart ayında 81 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı. Küçükbaş hayvancılık için ise faizsiz kredi ve aylık 15 bin TL destek duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, bitkisel üretim yapan çiftçilere 81 milyar lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Açıklama, Antalya ve Alanya’da seracılık, örtü altı üretim ve narenciye tarımı yapan üreticiler açısından da yakından takip ediliyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA MART ÖDEMESİ BEKLENTİSİ

Erdoğan, 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde toplam 81 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi :contentReference[oaicite:0]{index=0}. Antalya genelinde domates, salatalık, biber ve narenciye üretimi yapan çiftçiler için bu destek, özellikle artan gübre, mazot ve işçilik maliyetleri nedeniyle kritik görülüyor.

Alanya’da üretim yapan birçok çiftçi, son dönemde yaşanan dolu, hortum ve ani yağışlar sonrası zarar yaşamıştı. Açıklanan destek takviminin, sezon öncesi nakit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA FAİZSİZ KREDİ VE AYLIK DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni bir destek paketi açıkladı. Buna göre üreticilere verilecek küçükbaş hayvanlar için aylık 15 bin TL, yıllık 180 bin TL bakım ve besleme desteği sağlanacak :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Üreticiler, Ziraat Bankası üzerinden 2 yıla kadar geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli faizsiz kredi kullanabilecek :contentReference[oaicite:2]{index=2}. Antalya’nın kırsal mahallelerinde ve Alanya yaylalarında küçükbaş hayvancılık yapan üreticiler için bu modelin özellikle genç ve kadın üreticilere avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

11 İLE 11 MİLYARLIK KAYNAK

Erdoğan, deprem bölgesi için hazırlanan yatırım paketi kapsamında 11 milyar liralık kaynağın 11 ilde üretimin güçlendirilmesi için kullanılacağını açıkladı :contentReference[oaicite:3]{index=3}. Ayrıca zirai don ve doğal afetlerden etkilenen üreticilere geçtiğimiz yıl 47 milyar lira ödeme yapıldığını hatırlattı :contentReference[oaicite:4]{index=4}.

Antalya’da son yıllarda artan iklim riski nedeniyle tarım sigortasının önemi de yeniden gündeme geldi. Primlerin yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığı belirtildi :contentReference[oaicite:5]{index=5}.

ANTALYA TARIMI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada olduğu ifade edilirken :contentReference[oaicite:6]{index=6}, Antalya’nın sebze ve meyve üretimindeki payı dikkat çekiyor. Özellikle Alanya’da seracılık yapan üreticiler için 81 milyarlık destek ödemesi, yeni sezon öncesi finansman açısından önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Yüksek girdi maliyetleri ve pazarlama sorunları nedeniyle zorlanan üreticiler, ödemelerin takvime uygun ve eksiksiz yapılmasını bekliyor.