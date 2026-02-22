Bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyon kampanyaları yakından takip edilirken, DenizBank emekli promosyonu ne kadar? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüt süresi sona eren vatandaşlar için güncel kampanya şartları açıklandı.



DenizBank’ın 2025 Ekim dönemi kampanyası; yeni maaş taşıyan emekliler ile 3 yıllık taahhüt süresi kampanya döneminde sona eren mevcut müşterileri kapsıyor.



3 YILLIK TAAHHÜT ŞARTI



Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını 3 yıl boyunca DenizBank üzerinden alacaklarına dair taahhüt vermesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemi, şubeye gitmeden MobilDeniz uygulaması veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru ise şubelerden ya da 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.



PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIYOR?



Promosyon tutarı, emekli maaş aralığına göre belirleniyor. Ödeme, ilk maaşın DenizBank hesabına yatmasını takip eden 2 iş günü içinde nakit olarak hesaba aktarılıyor.



Birden fazla emekli maaşı alanlarda promosyon, maaşların toplam tutarı üzerinden hesaplanıyor.



KREDİ KARTINA 7 BİN TL’YE KADAR İADE



Kampanya kapsamında, promosyon alan emeklilere ek olarak kredi kartı harcama iadesi fırsatı sunuluyor.

10 ay boyunca aylık 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlara

Aylık 700 TL, toplamda 7.000 TL’ye kadar kredi kartı iadesi

İade tutarı, harcamayı takip eden ayın ikinci haftasında karta yansıtılıyor. Avantajdan yalnızca asıl bireysel kart üzerinden yapılan harcamalar yararlanabiliyor.



GERİ ÖDEME ŞARTLARINA DİKKAT



3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşın taşınması, kesilmesi ya da ek ürünlerin iptal edilmesi durumunda yatırılan promosyon tutarı <strong>kıstelyevm usulü geri alınıyor.



Ayrıca otomatik fatura talimatlarının 3 ay boyunca ödenmemesi halinde, bu kapsamdaki promosyon ödemeleri de geri tahsil ediliyor.



Banka, kredi kartı veya KMH gibi ürünlerde kredibilite değerlendirmesine göre ürün iptali yapma hakkını saklı tutuyor. Bu durumda da ilgili promosyon tutarı geri alınabiliyor.



EMEKLİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?



Artan yaşam maliyetleri karşısında banka promosyonları, emekliler için ek gelir niteliği taşıyor. Ancak sadece nakit promosyon tutarına değil; taahhüt süresi, ek ürün şartları ve olası geri ödeme maddelerine de dikkat edilmesi gerekiyor.



DenizBank emekli promosyon kampanyası, özellikle kredi kartı iade avantajıyla öne çıkıyor. Maaş taşıma kararı öncesinde tüm şartların detaylı incelenmesi öneriliyor.





Muhabir: Mazlume GÖKTAŞ