Bankaların emekli müşteriler için yürüttüğü promosyon yarışı sürerken, dikkat çeken adım Ziraat Bankası'ndan geldi. SGK kapsamında maaş alan emeklilere yönelik güncel promosyon tutarları ve başvuru şartları netleşti. Özellikle Alanya ve çevresinde maaşını taşımayı düşünen emekliler, “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?” sorusuna yanıt arıyor.
12 BİN TL’YE VARAN NAKİT PROMOSYON
Ziraat Bankası, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını banka aracılığıyla alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alacaklarına dair taahhüt vermesi yeterli.
Maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemeleri şöyle:
10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç): 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası (15.000 TL hariç): 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası (20.000 TL hariç): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Birden fazla emekli maaşı alanlarda promosyon tutarı, toplam maaş miktarı üzerinden hesaplanıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu, banka şubelerinden yapılabildiği gibi internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Maaş taşıma işlemi sonrasında 3 yıllık taahhüt verilmesi gerekiyor.
Alanya’daki Ziraat Bankası şubelerinde de yoğunluk yaşandığı belirtilirken, özellikle maaş taşıma dönemlerinde dijital kanalların tercih edilmesi işlemleri hızlandırıyor.
TOPLAM DESTEK 90 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Kampanya yalnızca nakit promosyonla sınırlı değil. Banka tarafından sunulan ek avantajlarla toplam destek tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.
40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi
Otomatik fatura talimatına 6 bin TL’ye kadar iade
25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans (Bankkart)
Aylık 6 bin TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı
Faizsiz kredi ve nakit avans imkanları, özellikle sabit gelirli emekliler için kısa vadeli nakit ihtiyacında avantaj sağlıyor. Ancak kredi ve avans kullanımında geri ödeme koşullarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.
