Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın lisanssız döviz alım satımına yönelik denetimlerinde 2018’den bu yana 859 iş yerinin faaliyeti durduruldu. 2025’te ise 147 işletme için işlem başlatıldı.

BÜYÜK ŞEHİRLER VE TURİZM MERKEZLERİ RADARDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Açıklanan verilere göre 2018 yılından bu yana toplam 859 iş yerinin faaliyeti geçici ya da kalıcı olarak durduruldu. Bu süreçte yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirim yapıldı. Denetimlerde özellikle ticaret hacmi yüksek büyük şehirler ile turizmin yoğun olduğu bölgeler öne çıktı. Antalya genelinde ve turizm sezonunda döviz sirkülasyonunun arttığı Alanya gibi sahil ilçelerinde de kontrollerin yoğunlaştığı bildirildi. Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu. Yaklaşık 108 milyon liralık idari para cezası için de işlem başlatıldı.

CEZA TUTARLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl uygulanacak idari para cezalarının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak açıklandı. Özellikle turistik bölgelerde “bozdurma komisyonu düşük” vaadiyle kayıt dışı işlem yapan işletmelerin hedefte olduğu belirtiliyor. Alanya’da yaz aylarında döviz büroları önünde oluşan yoğunluk düşünüldüğünde, bu denetimlerin esnaf kadar vatandaş için de önemli olduğu görülüyor. Çünkü yetkisiz bir yerde yapılan işlem, kur farkından çok daha büyük bir maddi risk doğurabiliyor. Bir esnafın “herkes yapıyor” demesi yetki anlamına gelmiyor.

RİSK ODAKLI DENETİM DÖNEMİ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yetkisiz döviz ticaretine karşı kararlı olduklarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte riskli mükelleflerin analiz edildiğini belirtti. Bakanlık ayrıca e-Devlet üzerinden “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümünü devreye aldı. 2025 boyunca sahada ve dijital mecralarda risk odaklı denetimlerin artarak süreceği ifade edildi.

KİMLER DÖVİZ ALIM SATIMI YAPABİLİR?

Mevzuata göre yalnızca bankalar, PTT ve lisanslı döviz büroları döviz alım satımı yapabiliyor. Kuyumcuların ya da ödeme kuruluşu temsilcilerinin bu konuda yetkisi bulunmuyor. Yetkisiz işlem yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanıyor. Turizm sezonu yaklaşırken özellikle Antalya ve Alanya’da döviz bozduracak vatandaşların, işlem yapmadan önce işletmenin lisanslı olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde ciddi bir para cezası süreciyle karşı karşıya kalınabilir…