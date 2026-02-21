Gram altın 7.360 TL’den haftayı kapattı. ABD-İran gerilimi sonrası pazartesi açılışı yatırımcı için kritik hale geldi.

Cuma günü 7.360 TL seviyesinde kapanan gram altın, yeni haftaya nasıl başlayacak sorusu yatırımcının gündeminde ilk sıraya yerleşti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim, pazartesi sabahı fiyatların farklı bir seviyeden açılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Sözcü TV’de konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, uluslararası piyasada cuma kapanışı sonrası risk alımlarının arttığını belirtti. Serbest piyasada gram altının 7.450 TL civarına kadar yükseldiğini söyleyen Yıldırımtürk, olası bir sıcak çatışma senaryosunun fiyatları daha yukarı taşıyabileceğini ifade etti.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTINI NASIL ETKİLER?

Uzman isme göre piyasalar şu anda jeopolitik riskleri fiyatlıyor. ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmasının doğrudan bir savaş anlamına gelmeyebileceğini, bunun pazarlık gücünü artırmaya dönük bir hamle olabileceğini söyledi. Ancak olası bir çatışma durumunda, pazartesi günü altın fiyatlarında sert bir açılış görülebileceği uyarısında bulundu.

Bu noktada yatırımcı davranışı da dikkat çekiyor. Özellikle yüksek enflasyon ortamında altın yatırımına yönelim artmış durumda. Ocak enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, şubat ayında da benzer bir tablo oluşabileceği beklentisi, küçük yatırımcıyı güvenli liman arayışına itiyor.

Alanya’da kuyumcuların da son haftalarda gram bazlı satış yerine daha çok küçük yatırımcı alımıyla karşılaştığı belirtiliyor. Satışlar ise genellikle ev veya araç alımı gibi zorunlu nakit ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Gramaj yükselse de adet bazlı satış düşük kalıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN ASIL NEDENİ NE?

Yıldırımtürk’e göre altındaki yükseliş yalnızca jeopolitik risk kaynaklı değil. Birçok ülke merkez bankasının ABD 10 yıllık tahvillerini azaltıp altın rezervlerini artırması, fiyatları destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere bazı ülkelerin rezerv tercihlerinde altına yönelmesi dikkat çekiyor.

Öte yandan doların zayıflaması yönündeki politik söylemler ve küresel faiz indirimi beklentileri de ons altın tarafını yukarı taşıyor. Bu gelişmeler, gram altın fiyatının hem ons hem kur etkisiyle çift yönlü destek bulmasına neden oluyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER DE YÜKSELEBİLİR

Uzman isim, altınla birlikte gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metallerde de artış yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak nadir metallerin yatırım aracı olarak değerlendirilirken daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Şimdi gözler pazartesi sabahında. Gram altın yeni haftaya sakin mi başlayacak, yoksa sürpriz bir açılış mı yapacak… Piyasa bunu birkaç saat içinde gösterecek.