Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’de kurulacak çadır kent projesine 300 bin dolar bağış yaptı, ayrıca 12 bin kişilik iftar organizasyonuna destek verdi. “Benimki denizde damla bile değil” sözleri dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’de planlanan çadır kent projesi için 300 bin dolar bağış yaptı. Ramazan ayı öncesi yapılan bu destekle birlikte bölgede iki ayrı çadır kentin kurulması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Tilbe, yaptığı açıklamada yardımını büyütmek yerine dayanışma çağrısı yapmayı tercih etti. “Benim yaptığım denizde bir damla bile değil” diyen sanatçı, imkânı olan herkesin katkı sunması gerektiğini ifade etti.

ÇADIR KENT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan bilgilendirmeye göre bağış, ilgili yardım kuruluşuna ulaştırıldı ve çadır kentlerin kurulacağı alanda temizlik çalışmalarına başlandı. Ramazan ayının ilk günü itibarıyla bölgede ilk iftar organizasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sanatçının ayrıca 12 bin kişilik iftar organizasyonuna destek verdiği, yalnızca maddi katkı sağlamakla kalmayıp ihtiyaç sahiplerine ulaşılması konusunda da girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Gazze’de yaşanan insani kriz özellikle Ramazan öncesi yeniden gündeme gelirken, yapılan bu yüksek tutarlı bağış sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar destek verirken, kimi isimler de daha fazla dayanışma çağrısı yaptı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DA KONUŞTU

Öte yandan Tilbe, geçtiğimiz günlerde tansiyon yükselmesi nedeniyle hastaneye gittiğini, koluna holter cihazı takıldığını ve kalp ritminin takip edildiğini açıkladı. Sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Sanatçının yardım çalışmalarının yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadığı; Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik de destek planladığı aktarıldı.

Bazen bir sanatçının tek cümlesi bile gündemi değiştiriyor. Ama asıl mesele şu; o çadırların içinde yaşayacak insanların yarını. Bağış büyüklüğünden çok, oraya ulaşması önemli.

Ve belki de mesele sadece para değil…