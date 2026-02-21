TikTok’ta canlı yayın yapan genç kız, anne ve babasının saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yurt dışında yaşanan olayda, TikTok canlı yayını sırasında aile içi şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kızın evinden yaptığı yayın, kısa sürede dehşet anlarına dönüştü.

CANLI YAYIN SIRASINDA SALDIRI

Görüntülere göre genç kız yayın yaptığı sırada anne ve babası odaya girdi. Ailenin, kızlarının sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmasına tepki gösterdiği ve ardından fiziksel saldırıya başladığı görüldü. Anne ve babanın tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Yayını izleyen kullanıcılar neye uğradığını şaşırdı. Kızın çığlıkları duyuldu. Ekran bir süre açık kaldı.

O anları gören bazı izleyiciler durumu yetkililere bildirdiğini yazdı. Olayın yaşandığı ülke ve tarafların kimlik bilgilerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

TikTok canlı yayınında aile şiddeti görüntüleri kısa sürede farklı platformlara da yayıldı. Kullanıcılar, çocuk ve gençlere yönelik aile içi şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

Sosyal medya platformlarında özellikle gençlerin canlı yayın alışkanlığı aile içinde tartışmalara neden olabiliyor. Ancak uzmanlar, şiddetin hiçbir koşulda çözüm olmadığını vurguluyor. Birçok kullanıcı, “Bu kabul edilemez” yorumunu yaptı.

Ev içindeki tartışmaların bu şekilde kameralara yansıması… işte tam da bu yüzden mesele sadece bir aile tartışması olmaktan çıkıyor.

Yetkili makamların olayla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin resmi bir duyuru bekleniyor.