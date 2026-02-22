Alanya’da ekonomik olarak zorlanan haneler için yeni bir 25 bin TL sosyal yardım desteği gündeme geldi. Aile bütçesini doğrudan rahatlatması beklenen nakdi destek programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla yapabilecek. Başvuru formunda beyan edilen gelir durumu ve hane bilgileri, değerlendirme sürecinde belirleyici olacak.



Yetkililer, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanın süreci uzatabileceğini ve başvurunun olumsuz sonuçlanabileceğini hatırlatıyor.

ÖDEMELER PTT ARACILIĞIYLA YAPILACAK



Başvurusu onaylanan hak sahipleri, ödemelerini PTT şubeleri aracılığıyla alacak. Yoğunluk oluşmaması için ödeme takviminin belirli bir plan dahilinde duyurulması bekleniyor.



25 bin TL’ye kadar sağlanacak bu destek; kira, fatura, eğitim, sağlık ve temel gıda giderleri gibi kalemlerde aile bütçesine katkı sunmayı amaçlıyor.

GELİR KRİTERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Programdan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Ayrıca üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmayan ve sosyal güvencesi sınırlı olan vatandaşlara öncelik tanınacağı belirtiliyor.



Alanya’da özellikle dar gelirli ve çocuklu ailelerin başvuruya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Artan kira ve temel ihtiyaç fiyatları, sosyal yardım başvurularında son dönemde belirgin artışa yol açıyor.

SAHTE MESAJLARA DİKKAT



Yetkililer, sosyal yardım adı altında gönderilen sahte mesaj ve aramalara karşı vatandaşları uyarıyor. Resmi başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Ödeme bilgileri de sadece resmi kurumların duyuruları ile paylaşılıyor.



25.000 TL sosyal yardım desteği, son dönemde açıklanan en yüksek limitli toplu destek paketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

