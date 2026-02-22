Antalya’da artan yaşam maliyetleri ve temel giderlerdeki yükseliş, sabit gelirle geçinen emeklileri doğrudan etkiliyor. Bu tablo içinde VakıfBank emekli kredi kampanyası, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar için yeni bir seçenek olarak gündeme geldi.



BAŞVURULAR DİJİTAL KANALDAN YAPILABİLİYOR



Kampanya, maaşını VakıfBank üzerinden alan emeklileri kapsıyor. Başvurular şubeye gitmeden mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Banka, iletilen taleplerin 10 gün içinde sonuçlandırılmasını hedefliyor.



Onaylanan kredi tutarı, doğrudan emekli maaş hesabına aktarılıyor. Dijital başvuru yapan müşterilerin işlemleri öncelikli olarak değerlendiriliyor.



ÖDEME PLANI MAAŞ GÜNÜNE GÖRE AYARLANABİLİYOR

10.000 TL tutarındaki düşük faizli ihtiyaç kredisinde esnek taksit seçenekleri sunuluyor. Emekliler, geri ödeme planını maaş günlerine göre oluşturabiliyor. Böylece aylık bütçeye uygun bir takvim hazırlanabiliyor.



Antalya’da kira, mutfak ve fatura giderleri nedeniyle bütçesini dengelemekte zorlanan emekliler için 10 bin TL’lik bu kredi, özellikle kısa vadeli harcamalarda rahatlama sağlayabilir.



MAAŞ TAŞIMA ŞARTI VAR

Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşının VakıfBank üzerinden alınması gerekiyor. Maaşını başka bir bankadan alan emekliler ise taşıma işlemi sonrasında başvuru yapabiliyor.



Antalya’nın yanı sıra Manavgat, Alanya ve Gazipaşa’da da emekli nüfusunun yüksek olması nedeniyle kampanyaya yoğun talep gelmesi bekleniyor.



FAİZ VE TOPLAM GERİ ÖDEME MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ



Finansal karar öncesinde <strong>faiz oranı, vade süresi ve toplam geri ödeme tutarı dikkatle incelenmeli. Küçük tutarlı kredilerde dahi uzun vadede maliyet artabiliyor. Emeklilerin, aylık gelir-gider dengesini göz önünde bulundurarak hareket etmesi önem taşıyor.



VakıfBank’ın 10.000 TL’lik emekli kredisi, Antalya’da kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için alternatif bir finansman seçeneği sunuyor.



