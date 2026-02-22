Hasdümen Mahallesi’nde küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, sarp arazide kaya yarığına sıkıştı. Yaklaşık 24 saat sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

KOMŞULARINI DİNLEMEDİ, DAĞA GİTTİ

Antalya’nın Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. İddiaya göre komşuları, bölgenin sarp ve tehlikeli olduğunu söyleyerek gitmemesi yönünde uyardı. Ancak Şahin keçilerinin peşinden dağlık alana yöneldi. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi endişelendi. Oğlu Mesut Şahin’in İlçe Jandarma Komutanlığı’na yaptığı kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

24 SAAT SONRA KAYALIKTA BULUNDU

Antalya Serik’te kaybolan yaşlı kadın için jandarma ve AFAD ekipleri gece boyunca arama yaptı. Sabah saatlerinde evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Gölcük mevkisinde, sarp kayalık alanda bir iz bulundu. Bir askerin fark ettiği elbise parçasının Şahin’e ait olduğu belirlendi. Ekiplerin seslenmesi üzerine kayaların arasından “ey” diye yanıt geldi. Ayşe Şahin’in kaya yarığına sıkıştığı tespit edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde düşmeye bağlı olarak ayaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

“BEN BÖYLEYİM” DİYEREK ESPRİ YAPTI

Oğlu Süleyman Şahin, annesinin keçilerine çok bağlı olduğunu söyledi. “Gittiği yer uçurum ve sarp bir bölge. Akşam gelmeyince aramaya başladık. Sabah ekipler elbise parçası buldu. Anneme ait olduğunu anlayınca seslendiler. Annem de cevap verdi. Yaklaşık bir gün kayalıkların arasında kaldı. Geceyi orada geçirdi. Sağlık durumu iyi, bilinci yerinde. ‘Ben böyleyim’ diyerek espri yaptı, bizi güldürdü” dedi. Bir gün boyunca dağ başında, kayaların arasında. Soğuk geceyi orada geçirmiş olması bile başlı başına bir mucize.

BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle dağlık ve sarp arazilerde yalnız başına hayvan otlatmaya çıkan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kırsal mahallelerde küçükbaş hayvancılık yapan yaşlı vatandaşların güvenliği konusu, bu olayla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Serik Hasdümen Mahallesi dağlık alanda kaybolan yaşlı kadın olayı, benzer riskleri gözler önüne serdi.