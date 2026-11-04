Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Sporting'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren genç teknik adam, Fenerbahçe ile oynayacakları mücadeleye ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ile yeniden karşı karşıya gelecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"FENERBAHÇE'DEN NEFRET ETMİYORUM"

Arda Turan, futbolculuk döneminde Fenerbahçe ile yaşadığı rekabeti hatırlatarak sarı-lacivertli kulübe yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çocukluğundan bu yana en fazla rekabet etmek istediği takımlardan birinin Fenerbahçe olduğunu belirten Turan, sarı-lacivertli camiaya karşı herhangi bir nefret duygusu taşımadığını söyledi.

Geçmişte yaşanan rekabetin kendisi için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu vurgulayan Turan, Fenerbahçe maçlarının kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

"EMRE ABİ İLE KARŞILAŞMAK ÇOK ÖZEL OLACAK"

Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu ile geçmişten gelen güçlü bir dostlukları bulunduğunu anlatan Arda Turan, iki teknik direktörün Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olmasının unutulmaz bir anı olacağını ifade etti.

Turan, Emre Belözoğlu'nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek futbolculuk dönemlerinde abi-kardeş ilişkisi yaşadıklarını söyledi.

Stamford Bridge'de iki Türk teknik direktör olarak saha kenarında bulunacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını anlatan Turan, maçın sonucundan bağımsız olarak bu karşılaşmayı kariyerinin en özel anıları arasında saklayacağını belirtti.

DEV KARŞILAŞMA 25 KASIM'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başına geçmesinin ardından Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek.

İki teknik adam daha önce Süper Lig'de de rakip olmuştu. Arda Turan'ın Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor ile oynanan karşılaşma, Eyüpspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

SPORTING MAÇINDA HAKEME SERT TEPKİ

Öte yandan Arda Turan, Sporting karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından hakem yönetimini de eleştirdi.

Özellikle ikinci yarıda Vinicius Tobias'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesine tepki gösteren Turan, VAR hakemlerinin kararını doğru bulmadığını söyledi.

Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ancak hücumda daha etkili olmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar almak istediklerini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe karşılaşması ise hem iki takım hem de Türk futbolunun yakından tanıdığı iki teknik direktör açısından ayrı bir önem taşıyor.