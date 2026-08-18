Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Uruguaylı orta saha oyuncusuyla yola devam etme yönünde hareket ettiği öne sürüldü.

Torreira'nın özellikle Güney Amerika'ya dönmek istediğine ilişkin haberler sezonun son bölümünde sıklaşmıştı. Uruguaylı futbolcu temmuz ayında Arjantin basınına yaptığı açıklamada ise Galatasaray'da kalacağını belirterek, "Devam eden önemli bir sözleşmem var ve kesinlikle uzatacağız" sözlerini kullanmıştı.

GALATASARAY TORREIRA İÇİN KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın orta saha planlamasında önemli bir yere sahip olan Torreira'yı kadroda tutmak istediği ve oyuncunun ücretinde iyileştirme yapmayı planladığı iddia edildi. Bu adımla birlikte son dönemde gündeme gelen ayrılık ihtimalinin de ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşme durumu da kısa süre önce değişti. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 30 yaşındaki futbolcunun yenilenen sözleşmesi 1 Haziran 2026'da başladı ve 30 Haziran 2028'e kadar devam edecek.

AYRILIK İDDİALARINA KENDİSİ YANIT VERMİŞTİ

Uruguaylı oyuncunun adı daha önce Boca Juniors başta olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle anılmıştı. Torreira buna karşın Galatasaray'da devam etmek istediğini açık şekilde dile getirdi. Yönetimin ücret konusunda atacağı yeni adımın da oyuncunun takımda kalmasına yönelik planın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Arsenal'den Ağustos 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Torreira, kısa sürede Galatasaray orta sahasının düzenli isimlerinden biri oldu. İlk sözleşmesinde oyuncuya sezon başına net 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeneceği KAP'a bildirilmişti.

Yeni sözleşmeyle birlikte Torreira'nın Galatasaray kariyerinin 2028 yazına kadar sürmesi planlanıyor. Yönetimin gündemindeki maaş iyileştirmesinin tutarına ilişkin ise kulüpten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.