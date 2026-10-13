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Olayın ardından şüpheli Mesut Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Murat D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Mesut Ö. ile karşı yönden gelen 37 yaşındaki sürücü Murat D. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Ö., eline geçirdiği bıçakla Murat D.’yi sol bacağından yaraladı.

Alanya’nın Saray Mahallesi’nde iki araç sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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