Alanya’da sporun birleştirici gücünü çevre duyarlılığıyla buluşturan QOS Club, Alanya Belediyesi iş birliğiyle “Doğaya Bir Adım” etkinliğini gerçekleştirdi. Demirtaş Mahallesi'ndeki Nadir Çintaş Parkı'nda düzenlenen organizasyona Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Yeni Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz, Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek, QOS Club Kurucusu ve Spor Hocası Alperen Yüksekkaya, Nadir Çintaş'ın ailesi ve çok sayıda gönüllü sporcu katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan etkinlikte katılımcılar, 400 metre koşu ve 100 metre yürüyüş şeklinde ilerleyen parkurda toplam 3 kilometreyi tamamladı. Koşunun ardından yapılan soğuma hareketleri sonrasında katılımcılara limonata ve cupcake ikram edildi. Sohbet ve sosyalleşme ortamının ardından Alanya Belediyesi tarafından temin edilen 40 fidan toprakla buluşturuldu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE ALANYA İÇİN ADIM ATIYORUZ"

QOS Club Kurucusu ve Spor Hocası Alperen Yüksekkaya, kulüp olarak her hafta iki gün düzenli koşu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek sporun birleştirici gücüyle farklı kültürlerden insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Etkinliğin yalnızca spor yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Yüksekkaya, şu ifadeleri kullandı:

“QOS Kulübü olarak Alanya'da her hafta düzenli olarak iki gün koşuya çıkıyoruz. Doğayla iç içe faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aslında tek amacımız spor yapmak değil. Sporun birleştirici gücünü kullanarak farklı kültürlerden insanları aynı ortamda buluşturmak ve Alanya'mız için hep birlikte bir adım atmak istiyoruz. Bugün burada attığımız adım ve diktiğimiz fidanlar gibi. Umarım bu hareket büyüyerek devam eder. Alanya Belediyesinin bu etkinliğe katkısı çok büyük. Nazmi Başkanımıza ve Osman Başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum.”

Etkinliğin detaylarını da paylaşan Yüksekkaya, “Bugün burada önce ısınma hareketlerimizi yaptık. Ardından 400 metre koşu ve 100 metre yürüyüş şeklinde toplam 3 kilometrelik parkurumuzu tamamladık. Daha sonra soğuma hareketlerimizi yaptık. Limonata ve cupcake ikramımızın ardından hep birlikte oturup güzel bir sosyalleşme ortamı oluşturduk. Sonrasında fidanlarımızı diktik. Herkes kendi fidanına bir isim verdi ve fidanının konumunu kaydetti. Bir yıl sonra tekrar gelip fidanlarımızın ne kadar büyüdüğünü görmek istiyoruz. Herkes şimdiden bunu merak ediyor” dedi.

“NADİR KARDEŞİMİZİN ANISI BU PARKTA YAŞIYOR”

Etkinliğin Nadir Çintaş Parkı'nda gerçekleştirilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yüksekkaya, Çintaş'ın aynı lisede eğitim gördüğü bir arkadaşı olduğunu söyledi. Yüksekkaya, “Bu etkinliğin Nadir Çintaş Parkı'nda gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca duygusal bir önem taşıyor. Çünkü bu park, trafik kazasında hayatını kaybeden Nadir Çintaş kardeşimizin anısına yapıldı ve onun adı verildi. Nadir kardeşimiz benimle aynı okulda, aynı lisede okuyorduk. Kendisiyle tanışıyordum. Bu nedenle burada bulunmanın bizim için ayrı bir duygusal anlamı var. Onun ailesi de etkinliğimize katıldı. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin devam etmesini istediklerini vurgulayan Yüksekkaya, “Gelecekte de doğayla iç içe organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Doğaya Bir Adım projesinin tek seferlik değil, sürdürülebilir bir proje olmasını istiyoruz. Bunun için farklı gruplarımız da hazır. Belediyemizle iş birliği içerisinde, onların da uygun gördüğü tarihlerde yeni organizasyonlar gerçekleştireceğiz. İlerleyen süreçte şehrimize katkı sağlayacak, Alanya'mızın farklı bölgelerini tanıtacak ve daha fazla insanın bu güzellikleri görmesini sağlayacak etkinlikler yapmayı planlıyoruz” dedi.

Koşuya katılmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunan Yüksekkaya, “QOS Kulübü yalnızca profesyonel sporcuların bulunduğu bir kulüp değil. Bugün burada 3 kilometre koştuk ve parkurumuz oldukça rahattı. Herkes de bunu dile getirdi. Bu nedenle koşmak isteyen vatandaşlarımızın çekinmesine gerek yok. Siz de bir gün bizimle koşun. Emin olun, ikinci kez kendi isteğinizle geleceksiniz” diye konuştu.

"SPOR VE ÇEVRE BİLİNCİNİ ŞEHRİN HER BÖLGESİNE YAYACAĞIZ"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, spor ve çevre duyarlılığını bir araya getiren etkinliğin önemine dikkat çekerek organizasyonun ilerleyen yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Zavlak, “Bugün ‘Doğaya Bir Adım’ sloganıyla hem sporu hem de çevre duyarlılığını ön plana çıkardığımız bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan sporcu arkadaşlarımızın doğaya karşı gösterdiği duyarlılık bizler için çok kıymetli. Çünkü şehrimiz, spor alanında güçlü bir etkinlik potansiyeline sahip. Biz de bu potansiyeli şehrimizin bütün bölgelerine yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Parkın farklı etkinliklerle daha fazla tanınmasını istediklerini belirten Zavlak, “İlerleyen zamanlarda sporcularımızın gelip bu güzergahta koşu ve spor yapabileceği, piknik yapabileceği bu alanı tanıtmak da hem bizim hem de belediyemiz için çok kıymetli. Her şey küçük bir adımla başlıyor. Bugün de böyle bir adım attık. İlerleyen yıllarda şehrimizdeki sporcuların çevre duyarlılığını ortaya koyacak fidan dikme etkinliklerini sürdüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"NADİR ÇİNTAŞ'IN ANISINI YAŞATTIK"

Yeni Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz, Demirtaş’taki organizasyonun manevi boyutuna vurgu yaparak, "Ekim ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz spor organizasyonlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllülerimizle önce koşumuzu yaptık, ardından 40 fidanımızı toprağa diktik. Bu parkın Demirtaş için ayrı bir anlamı var; genç yaşta kaybettiğimiz Nadir Çintaş kardeşimizin anısına yapıldı. Bugün burada hem kendisini rahmetle andık hem de onun adını yaşatacak anlamlı bir projeye imza attık. QOS Club öncülüğünde etkinliğe katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MECEK'TEN TEŞEKKÜR

Demirtaş Mahallesi Muhtarı Ali Mecek ise mahallelerinde böyle bir organizasyonun yapılmasından gurur duyduğunu belirterek, "Trafik kazasında kaybettiğimiz evladımız Nadir Çintaş'ın isminin bu parkta yaşatılması adına Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e müracaatta bulunmuştuk. Sağ olsunlar güzel bir park yapıldı ve evladımızın adı verildi. Bugün de burada böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesi bizleri çok duygulandırdı ve mutlu etti. Demirtaş için her şeyin daha güzel olduğunu görmek sevindirici. Nazmi Başkanımıza, QOS Club ekibine ve emeği geçen tüm belediye personeline mahallem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.