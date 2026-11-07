Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ev çökmesinin ardından aynı bölgede yeni bir tehlike yaşandı. Kadırga Caddesi'nde bulunan istinat duvarında meydana gelen çatlaklar ve duvarın öne doğru hareket etmesi üzerine güvenlik önlemleri alındı.

21 Ekim'de yaşanan acı olayın ardından bir kez daha gündeme gelen cadde, olası bir çökme tehlikesine karşı araç trafiğine kapatıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ CADDEDE YENİ TEHLİKE

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim tarihinde meydana gelen olayda bir ev çökmüş, enkaz altında kalan Türkan Özhan hayatını kaybetmişti.

Aynı olayda Kenan Akçaharman ise yaralanmıştı.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından aynı caddede yaşanan yeni gelişme, bölgedeki yapı ve çevre güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

İSTİNAT DUVARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bugün öğle saatlerinde Kadırga Caddesi'nde bulunan istinat duvarında çatlaklar meydana geldi.

Duvarın öne doğru kaydığının görülmesi üzerine olası bir tehlikenin önüne geçilmesi amacıyla önlem alındı.

İstinat duvarındaki hasarın ilerlemesi halinde çevrede güvenlik riski oluşabileceği değerlendirilirken, cadde araç ulaşımına kapatıldı.

Duvarın hangi nedenle çatladığı ve öne doğru kaydığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

KADIRGA CADDESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstinat duvarında meydana gelen hareketlilik üzerine Kadırga Caddesi'nde araç geçişleri durduruldu.

Kararın, olası bir duvar çökmesi veya yeni bir tehlike yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Böylece 21 Ekim'de yaşanan ölümcül ev çökmesiyle gündeme gelen cadde, kısa süre içerisinde ikinci kez ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı.

DUVARIN DURUMU VE ALINACAK ÖNLEMLER BELİRSİZ

Hasar meydana gelen istinat duvarına ilişkin nasıl bir müdahale gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmadı.

Duvarın güçlendirilip güçlendirilmeyeceği, onarım çalışması yapılıp yapılmayacağı veya farklı bir güvenlik tedbirinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Caddenin yeniden araç trafiğine açılacağı tarih de henüz açıklanmadı.

GÖZLER CADDEDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE ÇEVRİLDİ

Kadırga Caddesi'nde önce bir evin çökmesi, ardından istinat duvarında çatlakların oluşması, bölgede alınacak güvenlik önlemlerinin önemini artırdı.

Özellikle istinat duvarının öne doğru kayması, olası yeni bir tehlikenin önlenmesi için yapılacak müdahaleyi gündeme taşıdı.

Yetkililerin duvarın mevcut durumuna ilişkin yapacağı değerlendirme ve alınacak önlemler, caddenin yeniden ulaşıma açılması açısından belirleyici olacak.