TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor, 2027 sezonu öncesinde ortaya atılan yeni format iddialarıyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmanın yeni sezonunda önemli değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor.

Survivor tarihinin dikkat çeken şampiyonları arasında yer alan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in yeniden yarışmaya dahil olacağı, ancak bu kez farklı bir görev üstlenecekleri ileri sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre iki eski şampiyon, yarışmacı olarak değil takım kaptanı olarak yeni sezonda yer alacak. Ayrıca yarışmanın büyük ödülünün 10 milyon TL olacağı iddiası da izleyicilerin dikkatini çekti.

SURVIVOR 2027'DE TURABİ VE OGEDAY SÜRPRİZİ

Survivor 2027 sezonuyla ilgili en çok konuşulan gelişme, Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in yeniden ekranlara döneceği iddiası oldu.

Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Turabi, yarışmanın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Ogeday Girişken ise 2017 sezonunun ardından 2024 All Star'da da şampiyonluğa ulaşarak yarışma tarihine adını yazdırmıştı.

Yeni sezonda iki başarılı ismin karşı karşıya gelecek takımların kaptanlığını üstleneceği öne sürülüyor.

İddiaların doğrulanması halinde Survivor'ın iki eski şampiyonu, bu kez kendi takımlarının başarısı için mücadele edecek.

SURVIVOR 2027'NİN YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

Yeni sezonda Survivor'ın alışılmış yarışma sisteminden farklı bir formatla ekranlara gelebileceği belirtiliyor.

Ortaya atılan iddialara göre yarışmada toplam 20 yarışmacı bulunacak. Yarışmacılar, 10'ar kişilik iki takıma ayrılacak.

Takımların kaptanlık görevini ise Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken üstlenecek.

İki kaptanın yarışmacıların performansını yönlendireceği ve takım stratejilerinde etkili olacağı öne sürülüyor.

Kaptanların büyük ödül için doğrudan yarışmayacağı da konuşulan ayrıntılar arasında yer alıyor.

Ancak söz konusu formatın bütün kuralları henüz resmi olarak netleşmiş değil.

SURVIVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ 10 MİLYON TL Mİ OLACAK?

Survivor 2027 sezonuna ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri de büyük ödül miktarı oldu.

Yeni sezonda yarışmacıların 10 milyon TL'lik ödül için mücadele edeceği ileri sürüldü.

Bu tutarın doğrulanması halinde büyük ödül, yeni sezonun en çok konuşulan unsurlarından biri olacak.

Ancak 10 milyon TL'lik ödülün kesinleştiğine ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Ödülün hangi koşullarda verileceği ve kaptanların ödül sisteminde nasıl bir rol üstleneceği de henüz açıklığa kavuşmadı.

SURVIVOR 2027 YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2027 yarışmacı kadrosu da izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Yeni sezonda sosyal medya fenomenlerinin de yarışmada yer alacağı öne sürülüyor.

İddialara göre 20 kişilik kadro, Turabi ve Ogeday'ın kaptanlığındaki iki takım arasında paylaşılacak.

Ancak yarışmacıların tamamının isimlerine ilişkin doğrulanmış bir liste henüz bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada dolaşıma giren kadro paylaşımlarının resmi açıklamalarla doğrulanması gerekiyor.

TANITIMDAKİ SARGILI YARIŞMACI MERAK KONUSU OLDU

Survivor 2027 sezonuyla ilgili paylaşıldığı belirtilen tanıtım görüntülerindeki bir ayrıntı da sosyal medyada gündeme geldi.

Görüntülerde yer aldığı öne sürülen bir yarışmacının yüzündeki sargılar, izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmacının kim olduğu ve yüzündeki sargıların nedeni hakkında farklı yorumlar yapıldı.

Ancak söz konusu kişinin kimliği ve sargıların nedeni hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SURVIVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın yeni sezonunun başlangıç tarihi de merak ediliyor.

Ortaya atılan iddialara göre Survivor 2027'nin ilk bölümünün 1 Ocak 2027 Cuma günü yayımlanması bekleniyor.

Ancak yarışmanın yayın başlangıcına ilişkin kesinleşmiş resmi bir tarih henüz paylaşılmadı.

Yeni sezonun yayın takviminin TV8 ve yapım ekibi tarafından yapılacak duyurularla netleşmesi bekleniyor.

GÖZLER ACUN ILICALI'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Survivor 2027 için gündeme gelen kaptanlık sistemi, 20 kişilik yarışmacı kadrosu ve 10 milyon TL'lik ödül iddiası, yeni sezona yönelik beklentileri artırdı.

Özellikle Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in karşılıklı takım kaptanlığı yapacağı iddiası, yarışmanın takipçileri arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yeni formatın nasıl işleyeceği, yarışmacıların kimlerden oluşacağı ve büyük ödülün ne kadar olacağı ise resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.