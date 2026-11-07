Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ocak-ekim dönemine ilişkin hava yolu istatistiklerini açıkladı. Antalya Havalimanı 34 milyon 837 bin 605, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise 822 bin 145 yolcuya hizmet verdi. İki havalimanındaki toplam yolcu trafiği 35 milyon 659 bin 750'ye ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye genelinde yılın ilk 10 ayında 216 milyon 803 bin 230 yolcu trafiği gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artış kaydedildi.

GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI'NDA EKİM AYI BİLANÇOSU

Alanya, Gazipaşa ve Antalya'nın doğu ilçelerinin hava yolu ulaşımında önemli bir yere sahip olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 822 bin 145 yolcuya hizmet verdi.

DHMİ'nin daha önce açıkladığı eylül sonu verilerinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın dokuz aylık yolcu trafiği 730 bin 297 olarak kaydedilmişti. Ekim sonu rakamlarıyla karşılaştırıldığında havalimanında yalnızca ekim ayında 91 bin 848 yolcu trafiği gerçekleştiği hesaplandı.

Bu sonuç, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda yılın ilk 10 ayındaki toplam yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 11,2'sinin ekim ayında gerçekleştiğini gösterdi.

ANTALYA HAVALİMANI EKİMDE 4,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Antalya Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde 30 milyon 144 bin 861 yolcu trafiği gerçekleşmişti. Ekim sonunda toplam yolcu sayısının 34 milyon 837 bin 605'e yükselmesiyle yalnızca ekim ayındaki yolcu trafiği 4 milyon 692 bin 744 olarak hesaplandı.

Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının ekim ayındaki toplam yolcu trafiği ise 4 milyon 784 bin 592 oldu. Böylece Antalya'daki iki havalimanı, turizm sezonunun sonbahar döneminde de milyonlarca yolcuya hizmet verdi.

ANTALYA'NIN TÜRKİYE YOLCU TRAFİĞİNDEKİ PAYI YÜZDE 16,4

Açıklanan istatistikler üzerinden yapılan hesaplamaya göre Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının toplam yolcu trafiği, Türkiye genelindeki 216,8 milyonluk yolcu hareketinin yaklaşık yüzde 16,4'ünü oluşturdu.

Antalya Havalimanı, kentteki iki havalimanının toplam yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 97,7'sini karşılarken Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın payı yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşti.

Bu veriler, Antalya'nın hava yolu ulaşımındaki ağırlığını ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın bölgesel ulaşım açısından üstlendiği rolü ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE 216,8 MİLYON YOLCUYA ULAŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun değerlendirdiği DHMİ istatistiklerine göre 2026 yılının ocak-ekim döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 90 milyon 753 bin 635, dış hatlarda ise 125 milyon 959 bin 231 yolcuya hizmet verildi.

Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle toplam yolcu trafiği 216 milyon 803 bin 230'a yükseldi. Bakan Uraloğlu, bu sayının Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla olduğunu belirtti.

Yalnızca ekim ayında Türkiye genelinde iç hatlarda 9 milyon 43 bin 935, dış hatlarda 14 milyon 589 bin 627 yolcu seyahat etti. Direkt transit yolcularla birlikte aylık toplam 23 milyon 646 bin 999 olarak açıklandı.

DHMİ verilerine göre ekim ayında havalimanlarında iç ve dış hatlarda toplam 462 bin 752 ton yük taşındı.

TURİZM MERKEZLERİNDE HAVALİMANI YOĞUNLUĞU

Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin diğer önemli turizm merkezlerinde de yüksek yolcu trafiği kaydedildi. Bakanlığın açıkladığı ocak-ekim dönemi verilerine göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verdi.

Aynı dönemde Muğla Dalaman Havalimanı'nda 5 milyon 184 bin 122, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 4 milyon 315 bin 889 yolcu trafiği gerçekleşti.

Antalya Havalimanı'nın 34,8 milyonluk yolcu trafiği, İzmir Adnan Menderes, Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarının toplam yolcu sayısını geride bıraktı.

İSTANBUL HAVALİMANI 71,9 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

Türkiye'nin en yoğun hava yolu ulaşım merkezlerinden İstanbul Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 71 milyon 969 bin 568 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 42 milyon 638 bin 575 yolcu trafiği kaydedildi.

Genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aynı dönemde 21 bin 979 uçak trafiği gerçekleşti.

ALANYA TURİZMİ İÇİN HAVALİMANI VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa ve çevresindeki turizm merkezlerine ulaşım sağlayan önemli bir hava yolu noktası olmayı sürdürüyor. Antalya Havalimanı ise Alanya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için kullanılan diğer önemli ulaşım merkezini oluşturuyor.

Havalimanlarındaki yolcu trafiği, yalnızca turistlerden değil, bölge sakinleri ve diğer amaçlarla seyahat eden yolculardan da oluşuyor. Bu nedenle açıklanan toplam yolcu sayıları doğrudan Alanya'ya gelen turist sayısını ifade etmiyor.

DHMİ'nin eylül ve ekim sonu istatistiklerinin karşılaştırılması, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda ekim ayında yaklaşık 92 bin yolcu hareketi gerçekleştiğini ortaya koydu. Yılın tamamına ilişkin sonuçlar ise kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.