Türk sinemasının sevilen komedi oyuncularından Murat Cemcir, yönetmen Selçuk Aydemir ile ortak olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından ilk kez konuştu. Hukuki süreçten kendilerine ulaşmayan bir tebligat nedeniyle haberdar olamadıklarını belirten Cemcir, avukatlarının karara itiraz ettiğini ve davanın lehlerine sonuçlanacağına inandığını söyledi.

ŞİRKETİ HAKKINDA İFLAS KARARI VERİLDİ

'Çalgı Çengi' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi başarılı yapımlarla tanınan Murat Cemcir'in, yönetmen Selçuk Aydemir ile 2016 yılında kurduğu TR 40 33 Productions hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde iflas kararı verildi.

Kararın ardından Cemcir'in avukatı Can Cebeci, şirketin yargılama sürecinden haberdar edilmediğini öne sürerek gerekli hukuki başvuruların yapıldığını açıklamıştı.

MURAT CEMCİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkçe seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şapkalı Kedi' filminin ön gösteriminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemcir, iflas kararına ilişkin sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu, "Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZLER MAHKEMEDEN ÇIKACAK KARARDA

Cemcir'in açıklamalarının ardından şirket hakkındaki iflas kararına yönelik hukuki süreç yeniden gündeme geldi. Oyuncunun avukatı, şirketin kendisini savunma fırsatı bulamadığını ileri sürerken kararın yeniden değerlendirilmesi için başvuruda bulunulduğunu belirtti.

İflas kararına yapılan itirazların nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken Murat Cemcir, hukuki sürecin kendi lehlerine tamamlanacağına inandığını dile getirdi.